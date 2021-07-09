 
مباشر

مصر.. الفنانة دلال عبد العزيز تعاني من مشكلة كبيرة

مجتمع

مصر.. الفنانة دلال عبد العزيز تعاني من مشكلة كبيرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qsko

كشفت مصادر طبية من الفريق المعالج للفنانة دلال عبدالعزيز، أن مشاكل الرئة تزداد، وذلك رغم شفائها من فيروس كورونا، لكن الرئة تتآكل بشكل كبير، وأثر ذلك على التنفس.

إقرأ المزيد
الفنانة المصرية لا تعلم بوفاة زوجها.. دلال عبد العزيز توجه رسالة مؤثرة إلى سمير غانم
الفنانة المصرية لا تعلم بوفاة زوجها.. دلال عبد العزيز توجه رسالة مؤثرة إلى سمير غانم

وأشارت المصادر إلى أن ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم وزوجيهما رامي رضوان وحسن الرداد، متواجدون بشكل دائم معها في المستشفى لا يتركونها، وأنها حتى الآن لا تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، بتعليمات من أسرتها خوفًا على صحتها.

وكشفت مصادر مقربة من الفنانة دلال عبد العزيز،  تطورات الإجراءات المتبعة مع الفنانة القديرة، وأولها التشديد على الطاقم الطبي، ألا يتحدث أحد الممرضين عن حالتها الصحية، إلى جانب  تقليل عدد الطاقم الطبي المختص بمتابعة حالتها الصحية، ويباشر حالتها حاليا طبيب واحد فقط، حتى تضمن أسرتها عدم تسريب أخبار أمامها عن رحيل زوجها سمير غانم، كي لا يُصيبها الحزن وتسوء حالتها الصحية أو تتدهور لدرجة أكبر.

وكان مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، قد أعلن أن الفنانة دلال عبد العزيز دخلت في مرحلة "متلازمة كوفيد طويل الأمد"، وهي مرحلة ما بعد التعافي من فيروس كورونا.

المصدر: أخبار اليوم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا