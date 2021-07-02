مصر.. عرض ورقة بيضاء للبيع بآلاف الجنيهات تعود لعهد عبد الناصر (صور)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عرض ورقة بيضاء تعود إلى عصر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر للبيع بآلاف الجنيهات.

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وعرضت الورقة البيضاء التي تعود لأكثر من 65 عاما، وتحديدا حين كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رئيسا للوزراء، على موقع "ebay" بـ1500 دولار أي ما يعادل 23 ألف جنيه مصري.

وتخص تلك الورقة طالبا من جنسية عربية كان يدرس في مصر، وبرفقتها صورة للرئيس المصري الراحل.

وحملت الورقة رسالة من عبد الناصر ردا على رسالة أخرى من أحد الطلاب المغتربين بمصر، حيث طلب منه إرفاق صورة له موقعة منه، وهو ما رد عليه الرئيس الراحل بورقة بتوقيعه.

وجاء نص رسالة جمال عبد الناصر كالآتي: "الطالب النابه محمود حسين قهوجي، تحية طيبة وبعد.. فأشكر لك رسالتك الكريمة التي عبرت فيها عن الذكرى الطيبة التي تكنها لمصر بعد إقامتك فيها دارسا أربع سنوات.. وأن مصر الوفية لإخوانها في العروبة، لتبادلك ودا بود".

واستكمل عبد الناصر: "وإليك صورتي موقعا عليها هدية مني تلبية لرغبتك.. والله أكبر والعزة للعرب"، وكتبت الرسالة في تاريخ 23/6/1956، وأكد بائع الرسالة القيمة، من خلال الموقع أن الرسالة والورقة بحالة جيدة، وهي أصلية.

المفارقة العجيبة في هذه الرسالة هي تاريخها، فإمضاء الرسالة كان يوم 23 يونيو، أي يوم الاستفتاء على الدستور، وبعدها بيوم، تولى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رئاسة الجمهورية.

المصدر: الوطن