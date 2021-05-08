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فنان مصري يتهم حفيد جمال عبد الناصر بـ"أخذ أمواله والسفر للخارج" (فيديو)

الثقافة والفن

فنان مصري يتهم حفيد جمال عبد الناصر بـ
Reuters facebook @HaythamShakerofficial
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اتهم الفنان المصري، هيثم شاكر، جمال مروان، حفيد الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، بـ "أخذ أمواله والسفر خارج البلاد دون علمه".

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وفي مقابلة معه على فضائية "القاهرة والناس"، أجاب هيثم شاكر في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" عما إذا كان صاحب قنوات ميلودي، جمال مروان، قد أخذ أموالا بعد ألبومه "أحلى قرار"، وقال: هو أنا أنتجت الألبوم، وأعطيته لشركة "ميلودي"، وكان الاتفاق على أن يكون له نسبة من تحصيل عائدات مبيعات الألبوم، وحيبقى فيه فيديو بتتصور من الألبوم..أخد الألبوم (يقصد جمال مروان)، وباعو، وأخد الفلوس وسافر".

وأضاف: "كل الموظفين في الشركة قالولي نحنا مجرد موظفين، منملكش حق ان نرجعلك حاجة، ولا حتى نقدر نفسخلك العقد".

المصدر: "القاهرة والناس"

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