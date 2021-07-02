مصر.. فتاة الفيديو المثير للجدل مع شابين تكشف تفاصيل ما حدث

كشفت الفتاة التي ظهرت في فيديو مثير للجدل مع شابين في مصر، عن تفاصيل ما حدث والاعتداء عليها بالضرب من قبل الشابين.

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وأنكرت الفتاة واقعة تعرضها للتحرش أو هتك عرضها، ونفت تحرش المتهمين بها وعدم علمها بالقائم على نشر المقطع المشار إليه على منصات التواصل الاجتماعي، والذي أحدث موجة غضب واسعة بين متابعي الواقعة.

وأقرت فتاة عربة النظافة في الفيوم والمتهمين، بحدوث مشادة كلامية بينهم وتشابك بالأيدي، دون حدوث إصابات، وذلك بسبب أولوية جمع المخلفات بالمنطقة محل الواقعة.

وكانت مصادر أمنية في مصر كشفت تفاصيل الفيديو المثير للجدل بين الشابين والفتاة قائلة إن "أبطال الفيديو الثلاثة أطفال وليسوا بالغين فالمتهمون تبلغ أعمارهم 14 و15 سنة بينما الفتاة عمرها 14 سنة، وجرى تحديد هويتهم ويجرى البحث عنهم لضبطهم، وسط صعوبة العثور عليهم لعدم وجود سكن محدد وينامون في الشوارع ومناطق تجميع القمامة".

وأكدت المصادر الأمنية أن "التحريات كشفت أن واقعة التحرش بفتاة عربة النظافة بالفيوم ليست صحيحة، وأن الأطفال الثلاثة يعملون معا في جمع القمامة، وثلاثتهم أصدقاء مقربون، ويلهون ويلعبون معا بنفس الطريقة باستمرار، حيث أكدّ أصحاب المحال التجارية والمطاعم والسكان المتواجدون بمنطقة المسلة أنّهم يرون هؤلاء الأطفال الثلاثة يومياً وهم يتعاملون بنفس الطريقة".

المصدر: الوطن