مصر.. الكشف عن تفاصيل الفيديو المثير للجدل بين شابين وفتاة

كشفت مصادر أمنية في مصر، تفاصيل الفيديو المثير للجدل بين شابين وفتاة بمحافظة الفيوم، والذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل تحت عنوان التحرش بفتاة في الطريق العام.

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وقالت المصادر إن "أبطال الفيديو الثلاثة أطفال وليسوا بالغين فالمتهمين تبلغ أعمارهم 14 و15 سنة بينما الفتاة عمرها 14 سنة، وجرى تحديد هويتهم ويجرى البحث عنهم لضبطهم، وسط صعوبة العثور عليهم لعدم وجود سكن محدد وينامون في الشوارع ومناطق تجميع القمامة".

وأكدت المصادر الأمنية، أن "التحريات كشفت أن واقعة التحرش بفتاة عربة النظافة بالفيوم ليست صحيحة، وأن الأطفال الثلاثة يعملون معا في جمع القمامة، وثلاثتهم أصدقاء مقربين، ويلهون ويلعبون معا بنفس الطريقة باستمرار، حيث أكدّ أصحاب المحال التجارية والمطاعم والسكان المتواجدين بمنطقة المسلة أنّهم يرون هؤلاء الأطفال الثلاثة يومياً وهم يتعاملون بنفس الطريقة".

وأشارت المصادر الأمنية، إلى أنه "جار ضبط الطفلين والفتاة أيضا لسؤالهم في محضر رسمي عما ظهر في الفيديو واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم".

وأثارت واقعة التحرش بفتاة عربة القمامة بالفيوم، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو مدته ثماني دقائق تظهر فيه الفتاة تدافع عن نفسها ضد صبيين تناوبا التحرش بها لتشتيت انتباهها، كما اعتديا عليها بالضرب، الأمر الذي جعل أعضاء مجلس النواب يطالبون بسرعة تحديد هويتهما وضبطهما، فانتشرت قوات الأمن بمحيط ميدان المسلة بالفيوم للبحث عن الفتاة والصبيين وسرعة ضبطهما، حيث جرى تمشيط شوارع المسلة والمناطق المحيطة بها، وسؤال المتسولين وعمال جمع النظافة بالمنطقة للتوصل إلى هوية الأطفال الثلاثة.

المصدر: الوطن