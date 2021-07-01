شاهد.. مقطع فيديو بين شابين وفتاة يثير جدلا واسعا في مصر

أثار مقطع فيديو لشابين يتحرشان بفتاة شابة في العقد الثاني من العمر بمحافظة الفيوم جدلا واسعا في مصر.

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وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر "فتاة تعمل في جمع القمامة ترتدي جلبابا أسود وخمارا، واستوقفت عربتها الكارو على جانب الطريق لجمع أكياس القمامة من ميدان المسلة، لتفاجأ بشابين من المتسولين شرعا في التحرش بها، وحاولت الدفاع عن نفسها فالتقطت إحدى الحجارة من الأرض وبدأت في رشقهما بها إلا أنّهما بادلاها الرشق بالحجارة، وسط مرور عشرات السيارات التي لم يتوقف أحد منها أو يحاول مساعدة الفتاة".

واستمر الفيديو لمدة 8 دقائق، "ظل خلالها الشابان يتحرشان بعاملة جمع القمامة وسط دفاعها المستميت عن نفسها ومحاولاتها المستمرة لإبعادهما عنها، وخلال ذلك أزالوا عنها حجابها عدة مرات فكانت تعيد ارتداءه، ثم اعتديا عليها الشابان بالضرب، حيث قام أحدهما بلي ذراعها عدة مرات حتى كاد أن يكسره، ثم احتضنها بالقوة حتى تمكنت من إبعاده، وكانا يتناوبان الاقتراب منها والتحرش بها حتى يشتتا انتباهها ولا تتمكن من مقاومتهما، إلا أنّها كانت تصدهما ثم تلتقط الطوب من الأرض وترشقهما بها حتى يبعتدا عنها".

وتسبب الفيديو في غضب أهالي محافظة الفيوم، خصوصا أنّه وقع في أحد الميادين الشهيرة على مرأى ومسمع الكثير من المارة الذين لم يفكر أحدهم في التدخل وإنقاذ الفتاة، مُطالبين أمن الفيوم بتحديد هوية المتهمين والمجني عليها وسرعة ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

المصدر: الوطن