القوات المسلحة الروسية تشهد حملة تكرار التطعيم ضد فيروس كورونا

بدأت في القوات المسلحة الروسية يوم 1 يوليو حملة تكرار التطعيم ضد فيروس كورونا.

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أفاد بذلك الخميس 1 يوليو ناطق باسم الجيش الروسي وقال:" بموجب قرار أصدره وزير الدفاع الروسي ومركز مقاومة وباء فيروس كورونا في القوات المسلحة تقوم مؤسسات الطب التابعة لوزارة الدفاع بتنظيم حملة تكرار التطعيم ضد فيروس كورونا لكل أفراد القوات المسلحة وأفراد عائلاتهم والموظفين المدنيين في القوات المسلحة والمتقاعدين العسكريين الذين قد خضعوا لدورة كاملة للتطعيم قبل 1 يناير عام 2021 ".

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن القوات المسلحة الروسية قد تشكلت فيها مناعة القطيع ضد فيروس كورونا نتيجة إجراء حملة التطعيم الأولى.

يذكر أن الهيئة الروسية للرقابة على حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور) أصدرت في 29 يونيو الماضي توصيات أوضحت فيها أن المناعة التي تشكلت لدى الذين قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا قبل 1 يناير عام 2021 يمكن أن يضعف مفعوله وتنخفض فاعليته بعد مرور 6 أشهر في ظروف انتشار وباء فيروس كورونا. لذلك أوصتهم بالتطعيم بأحد اللقاحات الروسية الأربعة ضد فيروس كورونا.

المصدر: تاس