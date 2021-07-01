مصر.. محمد رمضان يعلق على وصف حسين فهمي له (فيديو)

نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو على "فيسبوك" يظهر فيه النجم الكبير حسين فهمي في أحد لقاءاته الإعلامية.

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وأجاب فهمي عن سؤال يتعلق بمن يمنحه من بعده لقب "الواد التقيل" الذي اشتهر به فهمي منذ نجوميته السينمائية، حيث قال: "هو فيه غيره؟ محمد رمضان"، ليشيد برمضان وبعدم التفرقة العنصرية لكونه أسمر البشرة، بينما فهمي يتمتع بالبشرة البيضاء والملامح الجذابة.

وكتب رمضان موجها حديثه إلى حسين فهمي ومعلقا على الفيديو: "النجم الكبير حسين فهمي أعتز بشهادتك وبإنك ضد التفرقة العنصرية لكي تهدي لقب الواد التقيل لصاحب بشرة سمراء ..أعوذ بالله من كلمة أنا".

واشتهر حسين فهمي بلقب "الواد التقيل" منذ لقبته به السندريلا سعاد حسني في فيلم "خلي بالك من زوزو" وغنت له الأغنية الشهيرة "يا واد يا تقيل".

المصدر: RT