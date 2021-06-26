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محمد رمضان يثير الجدل بفيديو جديد "عاريا" برفقة نمر ضخم (فيديو)

الثقافة والفن

محمد رمضان يثير الجدل بفيديو جديد
محمد رمضان
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شارك الفنان المصري محمد رمضان متابعيه عبر حساباته في السوشال ميديا مقطع فيديو جديد يستعرض فيه أسلوب حياته الفاره على أنغام أغنيته الشهيرة "نمبر ون" وآثار الفيديو ردود فعل متباينة.

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وظهر رمضان في الفيديو المتداول وهو عاري الصدر وبجانبه يسير نمر أبيض ضخم وهما يتجولان داخل أحد القصور بمدينة دبي الإماراتية.

وجرى لاحقا تداول فيديو محمد رمضان عبر عدد من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير، وسط انتقاد الكثيرين لظهوره الأخير بصحبة النمر.

محمد رمضان يثير الجدل بفيديو جديد

وكان رمضان قد تعرض لهجوما كبير بعد اتهامات طالته مؤخرا بالإساءة لمواطنته الفنانة سميرة عبد العزيز واتهامه بشتمها، لكنه سرعان ما نفى تلك الاتهامات.

المصدر: إنستغرام

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