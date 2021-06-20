محمد رمضان يغرد محتفلا بابنته كنز (الممثلة) (فيديو)

نشر الفنان المصري محمد رمضان، اليوم الأحد تغريدة على "تويتر" مرفقا معها مقطع فيديو قصيرا يظهر فيه ابنته كنز ضمن حفل ضم مجموعة من الأطفال.

إقرأ المزيد

وكتب رمضان باللغة الإنجليزية عبارة قال فيها: "تهانينا لابنتي كنز وجميع الأطفال".

وظهرت كنز ابنة محمد رمضان وهي تحمل لوحة كتب عليها باللغة الإنجليزية "ACTRESS" ممثلة، وعلى الأرجح الحفل الذي يتواجد فيه مجموعة من الأطفال يتضمن ما هي هوايتهم المفضلة بناء على حملهم لوحات مكتوب عليها هوايتهم أو رغبتهم في المستقبل.

يذكر أن للفنان المصري ولدا يدعى علي وبنتا تدعى كنز من زوجته نسرين أبو النجا التي تزوجها قبل تسع سنوات في أواخر عام 2012 في جو عائلي ودون حفل زفاف.

Congratulations to my daughter kENZ and all of the kids 💙🇪🇬 pic.twitter.com/ghr5ZCQbBR — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) June 20, 2021

المصدر: RT