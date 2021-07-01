مصر.. والد حسام حبيب يقدم اعترافات مفاجئة حول التسجيل المسرب عن شيرين عبد الوهاب

نشر حسين كامل محمد حبيب والد الفنان المصري حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانا تفصيليا حول التسجيل المسرب المثير للجدل الذي تحدث فيه عن الفنانة شيرين.

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ووجه حبيب الشكر لمن نشرت التسجيل لأنها أعادت إليه الابن الضال، بعدما فرح كثيرا بخروج حسام وحديثه، معتبرا أن نجله خسف قمره وانجذب إلى شمس شيرين عبد الوهاب ونجوميتها وصار واحدا من المعجبين بها وأهمل فنه، وتفرغ لحل أزماتها.

واعتذر والد المطرب المصري عما بدر منه ووقوعه في المؤامرة التي دبرت له، خاصة أن شخصا في مكانه ما كان له أن ينخدع بسهولة.

وأكد الوالد أن كل هذه الضجة حدثت بسبب "عجوز خرف بحكم السن"، وهنا التقط حسام حبيب طرف الحديث وعلق عبر حسابه على "إنستغرام" على ما قاله والده.

وأشار إلى أنه لا يقبل ما قاله الوالد عن نفسه قائلا: "أنا ما قبلش أبدا إنك تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن لأني زي ما بغير على بيتي ومراتي.. برده غصب عني بغير على أبويا مهما أذتني".

وأكد أن والده يعلم أنه لا يهمه رأي أي شخص فيما يقوم به، لكنه سيستجيب لتعاليم الله سبحانه وتعالى ويطبق الآية القرآنية "واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".

المصدر: RT