مصر.. تفاصيل جديدة حول التسريبات المسيئة للفنانة شيرين عبد الوهاب

كشفت وسائل إعلام مصرية عن تفاصيل جديدة حول التسريبات المسيئة للفنانة شيرين عبد الوهاب، على لسان والد زوجها والتي سببت جدلا واسعا في مصر خلال الساعات الماضية.

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وأكدت مصادر وفقا لجريدة "الوطن" المصرية أن تلك التسجيلات صحيحة، وتم تسجيلها على مدار 6 أشهر لوالد حسام حبيب، أثناء فترة الخلافات القوية التي وقعت بين الطرفين، مشيرة إلى أنه في تلك الفترة تداولت أنباء حول اعتداء شيرين وحسام حبيب على بعضهما وتدخل الفنان أحمد سعد؛ لفض الخلاف.

وأشارت المصادر، إلى أن العلاقة بين شيرين وحسام حاليا شائكة، تتغير من ليلة وضحاها.

وتضمن التسجيل المنشور لحسين حبيب والد حسام حبيب، عدة تصريحات، منها: "ابني حسام بيتحكم بجميع حسابات شيرين عبدالوهاب وبيسحب كل ما يشاء من أموالها، وأيضا حسام ووالدته مبيحبوش شيرين عشان هي كمان كانت ترغب في الطلاق منه".

وأضاف: "حسام متزوج منها وبيشتغل معاها مدير أعمالها من المفروض بقى أنه يكون له نسبة من الأرباح مثل نسبة مدير أعمالها القديم ياسر خليل، أنا عارف حسام ابني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل، فأكيد هو في دماغه حاجة ومأمن بنفسه جدا، وشيرين عاملة لحسام توكيل بدليل أنه معاه الفيزا بتاعتها وبيقدر يسحب من حسابها، وعارف الرقم السري، بس هو بيروح يسحب الفلوس اللى هو عايزها بس".

تابع: "إيمان أم حسام مش بتحب شيرين، إيمان تنكة، وعاملة زي المليونير لما يفلس هي صرفت الفلوس اللي أبوها سابهالها وصرفت فلوس حسام، شيرين عايزة تقولها بتتنكي على إيه؟ ده أنا عزماكي وهتسافري على حسابي والفندق على حسابي".

المصدر: الوطن