مصر.. الكشف عن المرض المتسبب في وفاة اعتماد خورشيد

كشف إيهاب خورشيد، نجل المنتجة والفنانة المصرية الشهيرة اعتماد خورشيد، عن سبب وفاة والدته في إحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

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ونفى إيهاب خورشيد، نجل المنتجة الكبيرة الراحلة، الشائعات المتداولة حول وفاتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن التحاليل التي أجريت لها، أثبتت أنها سليمة، لكنها مصابة بالتهاب رئوي.

من جانبه أكد طه عبد الحميد، أستاذ الصدر والحساسية بجامعة الأزهر، أن هناك العديد من الأمور التي تنتج عنها الإصابة بتليف الرئة، ويتم تقسيمها إلى التهاب فيروسي مثل الإصابة بفرروس كورونا، تسبب تليف في الرئة لبعض المرضى، وقال: "الإصابة بالتهاب بكتيري مثل عدوى السل دي بتعمل تليف في الرئة، وفيه حاجة تاني بين الفيروس والبكتيريا اسمها ميكوبلازما، تحدث تليف أيضًا عند إصابة المرضى بها".

وولدت المنتجة والفنانة المصرية اعتماد خورشيد في 29 أغسطس 1935، وأسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز، وشاركت في إنتاج العديد من الأفلام.

كما أسست "معامل اعتماد خورشيد" للطبع والتحميض، والتي شاركت في إنتاج عدد من الأعمال الفنية منذ أواخر الخمسينيات وحتى السبعينيات، من أبرزها العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناء والطلبة، كما أنتجت أفلاما، منها "أولاد الملجأ"، و"جمعية قتل الزوجات" الهزلية.

المصدر: الوطن