صحيفة: مؤسس شركة "مكافي" المنتحر كان قد حاول قتل نفسه في سجن إسباني قبل أشهر

كشفت وسائل إعلام أن جون مكافي، مؤسس شركة McAfee لبرامج مكافحة الفيروسات، الذي انتحر مؤخرا في سجن بمدينة برشلونة الإسبانية، وفقا لتحقيقات أولية، كان قد حاول الانتحارأيضا قبل أشهر.

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وتم العثور على جثة مكافي في سجن "بريانس 2" بمقاطعة برشلونة في 23 يونيو، بعد إعلان قرار المحكمة الوطنية الإسبانية تسليمه للولايات المتحدة التي اتهمته بالتهرب الضريبي.

وأفادت السلطات القضائية المحلية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مكافي انتحر، فيما أوردت المحكمة العليا في كتالونيا لوكالة "نوفوستي" أن نتائج التشريح الطبي سيتم كشفها عما قريب، وأن رسالة انتحار تم العثور عليها في زنزانته.

وأشارت صحيفة Vanguardia إلى أن مكافي كان قد حاول الانتحار في 28 فبراير الماضي، وجرى إحباط محاولته هذه بعد أن أبلغ أحد السجناء الحراس بها. وحينها نقل مكافي إلى القسم الطبي ثم إلى المستشفى. ولدى مغادرته المستشفى أوصى الأطباء إدارة السجن بالتوجه إلى طبيب في الأمراض النفسية، ولكن الطبيب هذا أكد أن مكافي لا يحتاج إلى خدماته. وجرى بعدها نقل مكافي إلى سجن آخر.

من جهتها أعلنت أرملة مكافي بعد لقاء أجرته مع إدارة السجن أنها لا تصدق رواية انتحار زوجها، كما أنها طالبت بإجراء اختبارين لسبب وفاته.

وتم توقيف مكافي (75 عاما) في أكتوبر العام الماضي في مطار برشلونة عندما كان في طريقه إلى اسطنبول، بعد إصدار الولايات المتحدة مذكرة توقيف دولية بحقه.

واتهمته الولايات المتحدة بالتهرب من دفع الضرائب على ملايين الدولارات التي كسبها من الترويج للعملات المشفرة واستشارات وإلقاء محاضرات وأنشطة تجارية أخرى. وعلم مكافي في 23 يونيو الجاري أن المحكمة الوطنية الإسبانية وافقت على تسليمه للولايات المتحدة.

وأواسط يونيو أدلى مكافي بإفادات أثناء جلسات الاستماع في المحكمة، نفى فيها كل الاتهامات الموجهة إليه في الولايات المتحدة والتي وصفها بـ"المسيسة". كما قال مكافي إنه في حالة تسليمه للسلطات الأمريكية فلا شك لديه بأنه سيقضي بقية أيامه وراء القضبان.

المصدر: "نوفوستي"