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مصر.. تحديد موعد محاكمة تامر أمين

مجتمع

مصر.. تحديد موعد محاكمة تامر أمين
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حددت محكمة جنح أكتوبر، جلسة السبت المقبل الموافق 26 يونيو،  لنظر دعوى جديدة ضد الإعلامي تامر أمين بتهمة إهانة أهالي الصعيد.

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وأوضحت الجنحة المباشرة التى أقامها المحامي سليمان علي، أن الإعلامي تامر أمين قام بسب وقذف أهالي الصعيد، كما طالبت الجنحة بتعويض مدني مؤقت قدره 10001 جنيه.

وأوضحت الجنحة أن الإعلامي قام بسب أهالي الصعيد عبر برنامجه على إحدى القنوات، وعليه تم التقدم بالجنحة المباشرة ضده، وتم تحديد جلسة السبت المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المدعى عليه.

المصدر: "اليوم السابع"

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