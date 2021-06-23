مصر.. وزارة التضامن تكشف أبرز المخدرات التي تتعاطاها الإناث في البلاد

كشف عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي في مصر يوم الأربعاء، عن أبرز المخدرات التي تتعاطاها الإناث في البلاد.

وأشار عثمان إلى أن مادة الحشيش تتعاطها المدمنات بشكل كبير، تليها مادة الهيروين.

وتابع: "وفق بيانات الخط الساخن فإن 45% ممن ترددن على الخط الساخن للعلاج بدأن بمخدر الحشيش و60% منهن بمخدر الهيروين".

وصرح بأن نسبة المترددين على الخط الساخن لعلاج الإدمان في حدود 1.5% للإناث، مضيفا أنه وعند الاهتمام بالقضية بشكل أكبر وافتتاح مراكز متخصصة لعلاج الإناث وبرامج علاجية لهن، بدأ التفاعل في تصاعد ووصل في الفترة الحالية إلى 8% ممن ترددوا على الخط الساخن لعلاج الإدمان إناث من إجمالي 140 ألف مدمن.

وأرجع عثمان ذلك إلى الثقة في الخط الساخن وإنشاء أقسام متخصصة لهن، موضحا أن هناك دراسة متعمقة سيتم إطلاقها قريبا حول إدمان الإناث.

وحول عمل لجنة طرق الأبواب، أكد وجود برنامج متكامل لمنع انتشار المخدرات في المناطق التي يتم تطويرها.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية