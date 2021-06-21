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سعودي ينقذ سكان أحد الأبنية من حريق كان سيأتي عليهم وممتلكاتهم (فيديو)

مجتمع

سعودي ينقذ سكان أحد الأبنية من حريق كان سيأتي عليهم وممتلكاتهم (فيديو)
AFP
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أنقذ مواطن سعودي قاطني مبنى سكني بحي النور بالدمام، بعدما لاحظ اندلاع حريق في سيارة متوقفة أمام المبنى، فسحبها بعيدا عن العمارة قبل انفجارها بدقائق.

وقال محمد العليط في حديث لصحيفة "عكاظ" السعودية: "أثناء خروجي من منزلي الساعة 6 صباح اليوم الاثنين توجهت إلى سيارتي، غير أن دخانا متصاعدا استرعى انتباهي، وبالاقتراب منه، اكتشفت أن مصدره سيارة متوقفة أمام عمارة بينما طالت النيران المظلة التي تعلوها".

وأوضح أن "النيران المشتعلة بالسيارة كادت أن تشعل السيارات الـ5 المتوقفة بجوارها، فقررت على الفور سحبها من الخلف حتى لا تؤدي لكارثة قد تطال سكان العمارة، وبعد جرها بدقائق، اشتعلت فيها النيران وأحرقتها بالكامل بعيدا عن المبنى".

المصدر: "عكاظ"

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