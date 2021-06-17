روسيا.. اختفاء طالبة أمريكية والشرطة تحقق في "جريمة قتل"

شرعت الشرطة الروسية في التحقيق بـ"جريمة قتل" إثر اختفاء طالبة أمريكية تدعى كاثرين سيرو عمرها 35 عاما قرب مدينة نيجني نوفغورود في الـ15 من يونيو الجاري.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن "سيرو في يوم اختفائها بعثت رسالة إلى والدتها تفيد بأنها في سيارة مع شخص مجهول في منطقة شارع بليخانوف في بلدة بور".

وأضافت المصادر أن "والدة الفتاة اتصلت بأحد أصدقاء ابنتها في اليوم ذاته لطلب المساعدة".

وتشير المعلومات الأولية إلى أن كاثرين دخلت روسيا في الـ19 من سبتمبر 2019 وتدرس في جامعة مدينة نيجني نوفغورود، وعاشت في بلدة بور في الفترة من يونيو 2020 وحتى اختفائها.

ويبحث 150 شخصا من رجال الأمن والطوارئ والشرطة والمتطوعين عن الفتاة المفقودة، في غابة قرب قرية ليندو بوستين، حيث تم رصد هاتف كاثرين من خلال تحديد الموقع الجغرافي.

المصدر: وكالات