روسيا.. العثور على جثة تحت الأنقاض في منجم للذهب في كامتشاتكا

قالت شركة "تريفوجنويه زاريفو"، إن رجال الإنقاذ قاموا بانتشال جثة أحد الشخصين اللذين بقيا تحت الأنقاض، بعد انهيار في منجم للذهب تابع لهذه الشركة، في كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

وأضاف مصدر في الشركة، أن البحث لا يزال مستمرا للعثور على العامل المفقود الثاني.

من جانبها، أعلنت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية، أنها تلقت إشارة بحدوث الانهيار في المنجم، في ظهيرة يوم 6 يناير بالتوقيت المحلي.

وبحسب البيانات الأولية، في البداية كان خمسة أشخاص تحت الأنقاض، وتمكن 3 منهم من الصعود بمفردهم إلى السطح. وشارك نحو 30 شخصا في عمليات البحث تحت الأنقاض.

وقع الحادث في منجم لاستخراج الذهب في منطقة إليزوفسكي، على بعد 160 كم من مدينة بتروبافلسك - كامتشاتسكي.

المصدر: تاس