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الولايات المتحدة.. نفوق كبير الشمبانزي في حديقة حيوان سان فرانسيسكو

مجتمع

الولايات المتحدة.. نفوق كبير الشمبانزي في حديقة حيوان سان فرانسيسكو
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كوبي أكبر شمبانزي في الولايات المتحدة
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أعلنت حديقة حيوان سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة عن نفوق كوبي أكبر ذكر شمبانزي يعيش في حديقة للحيوانات عن 63 عاما.

ورغم إعلان حديقة الحيوان في بيان صحفي أن "سبب نفوق الشمبانزي لم يتم تحديده"، إلا أنه "كان مريضا مؤخرا، ويعتقد مسؤولو الحديقة أن الشيخوخة كانت من عوامل نفوقه".

وحسب المسؤولين في الحديقة، فقد "أسهم كوبي بقوة في الحفاظ على العلاقات بين حيوانات الشمبانزي في حديقة حيوان سان فرانسيسكو، وكان يتصرف كزعيم للمجموعة".

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لجمعية سان فرنسيسكو لعلم الحيوان، تانيا إم بيترسون: "كان كوبي جزءا لا يتجزأ من سان فرانسيسكو.. أثر في الكثيرين، والسكان لديهم الكثير من الذكريات عنه.. لا يمكن تعويضه.. وقلوبنا محطمة، وسنفتقد جميعا رؤية لحيته الرمادية وهو يراقبنا من أعلى قمة في الفناء".


وأدرج الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة حيوانات الشمبانزي على قائمة الانواع مهددة بالانقراض، وتعتبر من بين الثدييات الأكثر عرضة للخطر في إفريقيا جراء الصيد وفقدان مواطنها والمرض.

وقالت حديقة الحيوان إن متوسط العمر المتوقع لما يتراوح بين 100 ألف و200 ألف من حيوانات الشمبانزي التي تعيش في البرية هو 33 عاما، بينما يتراوح عمرها بين 50 و60 عاما تحت رعاية الإنسان.

المصدر: "أ ب"

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