تونس.. حفل فني في سوسة يثير موجة انتقادات كبيرة

أثار حفل فني لمغني راب معروف أقيم بأحد المطاعم الفاخرة بالمنطقة السياحية بسوسة شرقي البلاد مساء السبت، موجة انتقادات عارمة في صفوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وأهالي الجهة.

وأفاد النشطاء بأن التجاوزات والخروقات لم تحرك ساكن السلطة الجهوية والقيادات الأمنية.

وتمثلت هذه التجاوزات في عدم احترام البروتوكول الصحي والاكتفاء بنصف طاقة الاستيعاب، حيث أظهرت صور نشرت على مواقع "فيسبوك" و"إنستغرام" لمشاهير وفنانين، حضور أعداد كبيرة من الشباب وسط تجاهل تام للبروتوكول الصحي من تباعد وارتداء للكمامات إضافة إلى تجاوز توقيت حظر التجول إلى مابعد الساعة العاشرة ليلا.

وأفادت إذاعة "موزاييك" نقلا عن مصادرها الخاصة بأن الحفل تواصل لاحقا بأحد النزل إلى حدود الساعات الأولى من صباح اليوم.

من جهة أخرى، نفى مصدر مسؤول من شرطة المرور بسوسة لـ"موزاييك" ما تم تداوله بخصوص غلق الطرقات بهدف تأمين الحفل، موضحا أن أعوان الأمن قاموا بتحويل حركة المرور من شارع الحبيب بورقيبة في اتجاه شارع محمد معروف والطريق الوطنية رقم 1 لتخفيف الاكتظاظ.

المصدر: "موزاييك"