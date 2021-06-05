أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز تفقد فردا بعد يوم واحد من ذكرى ميلاده الـ75

توفيت اليوم السبت، نادية عبد العزيز، شقيقة الفنان المصري الراحل، محمود عبد العزيز، بعد يوم واحد فقط من ذكرى مولد الفنان الـ75.

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ونعى المنتج محمد محمود عبد العزيز، ابن الفنان الراحل عمته على صفحته في "فيسبوك"، وقال: "مفيش كلام يتقال، السلام أمانة يا عمتي، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولعمتي نادية ولكل من رحلوا عنا، إنا لله وإنا إليه راجعون عمتي نادية عبد العزيز في ذمة الله".

تجدر الإشارة إلى أن أسرة الفنان محمود عبد العزيز، كانت قد أحيت ذكرى ميلاده مساء أمس الجمعة، حيث أنه ولد في يوم 4 يونيو 1946، وبذلك تكون شقيقته توفيت بعد يوم واحد فقط من ذكرى مولده الـ75.

المصدر: RT