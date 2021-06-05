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مصدر طبي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

الثقافة والفن

مصدر طبي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز
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قال مصدر طبي في المستشفى، الذي تعالج فيه الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، إن حالتها الصحية شهدت تحسنا في الساعات الماضية.

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وأضاف المصدر لصحيفة "الوطن"، أن "الحالة الصحية للفنانة، شهدت تطورات إيجابية متعددة في الساعات الماضية، وأن الأطقم الطبية المشرفة على علاجها، يواصلون متابعتها لحظة بلحظة، لحين تماثلها للشفاء".

ويأتي ذلك عقب مكوث الفنانة في المستشفى لفترة تزيد عن شهر، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مع حرص ابنتيها وزوجيهما، على إخفاء خبر وفاة الفنان سمير غانم، بناء على نصيحة طبية، حتى لا تسوء حالتها.

المصدر: "الوطن"

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