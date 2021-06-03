مصر.. أسماء كبيرة متورطة وتفاصيل مثيرة في قضية كنز شقة الزمالك

كشف الإعلامي المصري مصطفى بكري تفاصيل مثيرة حول قضية كنز شقة الزمالك منذ البداية.

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وقال بكري عبر برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة "صدى البلد": "حكاية حدثت، مهما أطلقنا الخيال لن نصل لفصولها بداية من طفل ولد على يد خاله، وبعدما اشتد عوده عامله مثل ابنه، وكتب شركته باسمه ومرت السنين العشر العجاف، ورجع الخال لحياته الطبيعية وراح يسأل ويتابع ظروف المؤسسة الضخمة التي تركها أمانة في يد ابن شقيقته، وخلال عمليات فحص السجلات والحسابات، اكتشف الخال أن من ولاه الأمانة، مارس الخيانة، وأن عشرات الملايين من الجنيهات تمت سرقتها".

وأضاف بكري أن المستهتر نهب أموال شركة خاله، وراح يكبلها بالأعباء، وأخد فلوس الشركة بالاحتيال.

وتابع: ضاق الحال بالخال، ولم يعد يعرف إلى من يلجأ، خاصة بعد أن لجأ ناكر الجميل إلى ممارسة حرب من نوع جديد ضد خاله وأسرته، وراح ينشر الشائعات والأكاذيب ويرفع الدعاوى المشبوهة والبلاغات الكاذبة، ويرسل كل ذلك في بيانات ومنشورات يجري توزيعها في بلدة الخال.

وأضاف: "بعد تحركات ومقابلات أخذ العدل مجراه، ولتتوالى القضايا، وتصدر الأحكام تباعا، تنصف المظلوم، فقد حدث ما لم يكن على بال العاق ولا داعميه، حيث كان محضر لإحدى المحاكم ومعه قوة تنفيذية متجهة للتحفظ على إحدى الشقق بمنطقة الزمالك، استيفاء لبعض حقوق الخال المحكوم بها قضائيّا وآن وقت التنفيذ، وخلال عمليات فتح إحدى الشقق المغلقة، وأثناء حصر ما بها على أيدي بعض خبراء التثمين الذين جيء بهم من منطقة الزمالك، حدث ما لم يتوقعه أحد، دهاليز سرية، وأبواب خلفية، وصناديق محكمة الغلق، تضم تماثيل فرعونية، أصلية، وذهبية بكميات ضخمة"

وقال: "هناك أسماء كبيرة تردد ذكرها في القضية، وتؤكد المعلومات تورطها في قضية الموسم، ولكننا نمسك عن الحديث عنها في الوقت الراهن، وفي انتظار الإعلان عن تفاصيل القضية قريبا، والسؤال هل هناك تشكيل عصابي خلف القضية في ظل محاولات الشاب التضحية بوالده والهرب؟".

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT