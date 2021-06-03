مصر.. النيابة تصدر قرارا بشأن القضية التي أعلن عنها السيسي

قررت النيابة العامة في مصر تشكيل 5 لجان متخصصة من وزارات الثقافة والمالية والعدل، لفحص المجوهرات الثمينة والمقتنيات التاريخية النادرة المضبوطة في شقة بالزمالك.

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وقالت مصادر أمنية وقضائية إن قوات الشرطة تتولى حراسة الشقة على مدار الساعة حتى تنتهي اللجان من مهام عملها وتعد تقريرا بما وصلت إليه وترسله إلى النيابة العامة حتى يتسنى لها استكمال إجراءاتها القانونية.

وأضافت المصادر أن النيابة العامة لم تتخذ أي قرارات حتى الآن بشأن مالك الشقة المستشار "أ.ع" الموجود حاليًا في الكويت ويتقلد منصب قضائي رفيع، كما أن النيابة لم تتخذ أيضا أي قرارات مع نجله.

وتابعت المصادر أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها بشكل موسع في القضية حتى تتمكن من تحديد المسؤولية الجنائية في إذا ما انتهت التحقيقات إلى وجود مسؤولية جنائية على مالك الشقة ونجله، أما في حالة عدم وجود مسؤولية جنائية فإن النيابة ستكشف أيضًا عن تفاصيل التحقيقات عقب انتهائها.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه الشكر إلى القضاة ومباحث تنفيذ الأحكام لجهودهم في كشف قضية كبرى في جنوب القاهرة.

المصدر: الوطن