مصر.. الإعلامي تامر أمين يصف سمير غانم بطريقة تثير الانتقاد

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بعدما نشر فيديو للإعلامي تامر أمين، يصف فيه الممثل الراحل سمير غانم بـ"أضحوكة مصر".

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ووفقا لصحيفة "الوطن" المصرية وقع تامر أمين في مأزق جديد في أول ظهور له بعد توقف لمدة 3 شهور، وذلك بسبب وصفه للفنان الراحل سمير غانم بـ"أضحوكة مصر"، وهو ما انتقده الكاتب والدكتور خالد منتصر.

وغرد خالد منتصر عبر موقع "تويتر" يقول: "سمير غانم ليس أضحوكة كما وصفه تامر أمين ولكنه ضحكة وبسمة وبهجة وسعادة وفرحة".

وعاد تامر أمين، أمس للظهور مرة ثانية، عبر برنامج "آخر النهار" المعروض على شاشة تلفزيون النهار، بعدما توّقف لمدة 3 أشهر إثر أزمة شديدة بعد ما أساء إلى أهل الصعيد في إحدى حلقات برنامجه قبل التوقف.

وخلال حلقة العودة تحدث عن الفنان الراحل سمير غانم، الذي رحل يوم الخميس عن عمر ناهز 84 عاما، بعد صراع مع المرض، وفي بداية حديثه قال تامر أمين "سمير غانم أضحوكة مصر"، مما أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: الوطن + النهار