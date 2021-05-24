مصر.. تحول مفاجئ وغير متوقع في قضية سفاح الجيزة بعد الحكم بإعدامه

وقع قذافي فراج المشهور إعلاميا بـ"سفاح الجيزة" على قرار إحالته لمستشفى الأمراض النفسية والعصبية في مصر، وذلك بعد الحكم بإعدامه في عدة قضايا قتل.

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وقال عرفة متولي محامى "سفاح الجيزة"، إنه من المقرر أن يتم عرض موكله على مستشفى الأمراض النفسية خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد مخاطبة النيابة العامة لمستشفى الأمراض النفسية في العباسية أو الخانكة، لتحديد موعد لاستقباله فور توفر مكان له داخل المستشفى وتم اصطحاب المتهم إلى مقر النيابة العامة بالجيزة للتوقيع على قرار إيداعه بالمستشفى.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قررت تأجيل محاكمة قذافي فراج المعروف إعلاميا بـ"سفاح الجيزة"، في اتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا لجلسة 23 سبتمبر المقبل، كما قررت عرضه على مستشفى الأمراض النفسية بناء على طلب محاميه.

وسيتم عرض المتهم تمهيدا لتنفيذ قرار المحكمة بعرضه على مستشفى نفسي للتأكد من مدى مسؤوليته عن تصرفاته وسلامة قواه العقلية وفت ارتكاب جرائمه الأربعة بقتل زوجته وصديقه وشقيقة إحدى زوجاته وفتاة اخرى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية