للمرة الثانية خلال أيام.. اعتداء على معلمات بالسكن الوظيفي في الجزائر

فتحت الشرطة الجزائرية، تحقيقا حول تعرض مسكن وظيفي تشغله معلمات، للسرقة تحت التهديد في جنح الظلام بحي العالية في مدينة بسكرة.

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وأفادت صحيفة "النهار" الجزائرية بأن الحادثة وقعت فجرا، إثر قيام لص بالتسلل داخل مسكن وظيفي يقع في الطابق الأرضي لإحدى عمارات 150 مسكن بحي "بئر زعبوب"، حيث استغل الفاعل ظلام الليل وانعدام الحركة، ليقوم بتسلق الجدار والدخول إلى الشقة عبر شرفة المنزل بعد إحداث ثقب بها.

وحسب الصحيفة، وجد اللص معلمتين فقط، بعدما غادرت زميلاتهما لزيارة عائلاتهن بمناسبة عطلة نهاية الأسبوع، وخلالها تعرضت الضحيتان للتهديد بالاعتداء بسلاح أبيض من الجاني، الذي طلب منهما تسليمه ما يملكانه، ليقوم بالاستيلاء على هاتفيهما النقالين وجهاز إعلام آلي، بالإضافة إلى مبلغ مالي قبل مغادرة المكان تاركا الضحيتين في حالة فزع وصدمة جراء الحادثة.

وفي الصباح، سارعت الضحيتان إلى تقييد شكوى لدى الشرطة، التي تنقلت إلى مكان الحادثة للمعاينة ومباشرة التحقيق حول هوية الفاعل، الذي كشفت الضحيتان عن مواصفاته كونه كان وجها لوجه معهما.

وكانت الجهات المختصة في مجلس قضاء أدرار في الجزائر، قبل يومين، كشفت تفاصيل مثيرة في قضية اعتداء على معلمات ببرج باجي مختار، حيث تم إلقاء القبض على 9 متهمين بالقضية.

المصدر: "النهار" الجزائرية