الجزائر.. تفاصيل جديدة في قضية التعذيب والاعتداء على معلمات في السكن الوظيفي

كشف النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء أدرار في الجزائر، بولقصيبات محمود، تفاصيل جديدة مثيرة في قضية الاعتداء على معلمات ببرج باجي مختار، حيث تم إلقاء القبض على 9 متهمين بالقضية.

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وقال بولقصيبات، خلال ندوة صحفية حول قضية الاعتداء على المعلمات ببرج باجي مختار، إنه تم القبض على 9 متهمين، بينهم 4 اعترفوا بالجريمة و5 قيد التحقيق.

وأوضح أن الكثير مما يشاع في صفحات "الفيسبوك" عار من الصحة، مشيرا إلى أن الجناة قاموا بالاعتداء جنسيا على إحدى المعلمات.

وأشار بولقصيبات، أن الاعتداء كان بالضرب واستعمال آلات حادة، فيما سيتم تقديم الجناة للمثول أمام وكيل الجمهورية بمحكمة برج باجي مختار.

وحققت حادثة الاعتداء على معلمات بولاية برج باجي مختار، قبل يومين الترند على منصة "تويتر" بالجزائر وكانت الموضوع الأكثر تداولا يوم الخميس، وسط موجة تضامن مع الضحايا ومطالب بتسليط عقوبة مشددة على المتورطين فيها.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين بموجة تضامن مع معلمات ببرج باجي مختار، بعد تعرضهن للاعتداء بالسلاح الأبيض، مرفوق باغتصاب حسب رواية زميلات الضحايا.

لا أحد يستحق ما حصل من إجرام و ترويع في برج باحي مختار فما بالك بنساء و مربيات أجيال عزل ، على الدولة الضرب بيد من حديد فهذه الجريمة تستحق أقصى العقوبة#برج_باجي_مختار#الجزائر — جمال شرقي🇩🇿🇩🇿 (@DjamelCHERGUI8) May 20, 2021

نطالب بأشد العقوبات لهكذا وحوش بشرية !

وين حقوق الأستاذ ! المرأة ! الانسان ! في جزائرك الجديدة @TebbouneAmadjid#برج_باجي_مختارpic.twitter.com/lanwaB6DR4 — لينا (@linaadz_) May 20, 2021

وتعرضت مجموعة من المعلمات بسكنهن الوظيفي ببرج باجي مختار لاعتداء بالسلاح الأبيض على الساعة الثانية من صباح الثلاثاء.

وأفاد بيان للنقابة الجزائرية لعمال التربية، أن الاعتداء "تم بالسكن الوظيفي لأستاذات المدرسة الجديدة رقم 10 على الساعة الثانية صباحا".

وأكدت أن "الأستاذات اعتدي عليهن بالسلاح الأبيض من طرف مجموعة مجهولة أذاقتهن المر مدة ساعتين من الزمن بوجود طفلة رضيعة".

وأوضحت أن "جميع الأستاذات يرقدن بالمستشفى وهن في حالة نفسية كارثية يرثى لها، منهن من أصيبت بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة الى سرقة هواتفهن النقالة وحواسيبهن، ومبالغ مالية".

المصدر: "الشروق"