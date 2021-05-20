الأمن المصري يكشف تفاصيل تحويل أموال من إسرائيل للفتاة مودة الأدهم

كشف مسؤول بالبنك المركزي المصري عن تفاصيل خطيرة حول حصول فتاة "تيك توك" مودة الأدهم على أموال من إسرائيل مقابل الاتجار في البشر واستغلال فتيات أخريات.

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وتبين وفقا للمسؤول أن مودة الأدهم تلقت تحويلات من أشخاص في إسرائيل وقطر وتركيا والإمارات والسعودية، من خلال شركة ويسترن يونيون، وبالدولار الأمريكي، وبلغت قيمة هذه التحويلات بالجنيه المصري 423 ألف جنيه و304 جنيهات.

وأكد أن إجمالي الأموال التي أودعتها المتهمة في البنوك قدرت بمليون و758 ألف جنيه، مشيرا إلى عدم تناسب ذلك مع مصدر دخلها وطبيعة نشاطها الذي أقرت به أثناء فتح الحساب الخاص بها، من كونها طالبة جامعية تعمل في شركة تسويق.

وحددت المحكمة جلسة 20 يونيو المقبل، للحكم عليها فى القضية الأخيرة، وفي حال الحكم ببراءتها فإنها سوف تغادر السجن بعد عام وشهر من الحبس، بحسب مصادر قضائية، وإن صدر حكم بالإدانة فتبقى محبوسة لحين النظر فى طعنها على حكم الإدانة بمعرفة محكمة النقض.

وستصدر محكمة جنايات القاهرة، الشهر المقبل، حكمها على المتهمة مودة الأدهم، بطلة فيديوهات الرقص والاستعراض على تطبيقي تيك توك وانستجرام، وصديقتها، و3 آخرين، في قضية الاتجار بالبشر، حيث كشفت التحقيقات في القضية الأخيرة، أنها تلقت أكثر من 400 ألف جنيه من أشخاص بعدة دول بينها إسرائيل.

وأتمت المتهمة عاما كاملا بالسجن، بعدما ضبطتها الشرطة، منتصف مايو العام الماضي، هاربة في كومباوند بالسادس من أكتوبر، لجأت له تجنبا للرصد الأمني، عقب صدور أمر ضبط وإحضار لها من النيابة العامة، بمناسبة التحقيقات في قضية الفيديوهات المُخلة والاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.

المصدر: وسائل إعلام مصرية