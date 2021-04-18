مودة الأدهم تصرخ داخل قفص الاتهام وحنين حسام تغيب..مستجدات محاكمة "فتيات التيك توك" في مصر

أفاد موقع "الوطن" المصري بأنه أثناء محاكمة الشابة المصرية، مودة الأدهم، المعروفة بفتاة "التيك توك"، انتابت الأخيرة حالة من الصراخ داخل قفص الاتهام.

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وجاء ذلك في ثاني جلسات محاكمات مودة الأدهم وحنين حسام، المعروفات إعلاميا بـ"فتيات التيك توك"، في قضية الاتجار بالبشر، وذكر "الوطن" أن مودة الأدهم صرخت بسبب خوفها من الوقوف بمفردها داخل القفص وسط المتهمين، إذ أن حنين حسام غابت عن هذه الجلسة، حيث تواجه مودة الأدهم وحنين حسام تهم استغلال أطفال في فيديوهات عبر تطبيقي "إنستجرام" و"تيك توك".

وقامت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بالاستماع لأقوال دفاع مودة الأدهم ، مع حنين حسام و3 آخرين بتهمة الاتجار بالبشر.

من جهته، طلب دفاع المتهمين، بإخلاء سبيلهم بأي كفالة مالية وبضمان محل إقامتهم، مطالبا باستخراج صورة رسمية من حكم المحكمة الاقتصادية ببراءة المتهمين، والذي نص على براءتهم من تهمة الإتجار بالبشر، إذ أن محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية ،كانت قد برأت حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهمة مودة الأدهم، إلى الجنايات، على ذمة القضية التي تواجه فيها اتهامات بالإتجار بالبشر، حيث نسبت النيابة العامة للمتهمين، وهم بحسب أمر الإحالة كل من حنين حسام ومودة الأدهم ومحمد عبدالحميد زكي، ومحمد علاء، وأحمد صلاح دسوقي، أنهم "في غضون عامي 2019 و2020 بدائرة قسم شرطة الساحل، أتجرت المتهمة حنين حسام بالبشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين وهما المجني عليهما ملك سامي محمد وحبيبة عصام كمال، واللتان لم تتجاوزا الـ18 من العمر، وروان سامح محمد وسارة جلال عبدالفتاح وأخريات، بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات".

ووفقا لـ"الوطن"، أثبتت التحقيقات أن المتهمة مودة الأدهم أتجرت بالبشر عن طريق استخدام طفل وطفلة، ولم يتجاوز عمرهما الـ18، عن طريق تصوير فيديوهات ونشرها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة ضعفها وعدم إدراكهما لحصولها على ربح من ورائهما، مؤكدا أن التحقيقات أشارت أيضا إلى أن المتهمين من الثالث للخامس "اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجرائم المنسوبة لها".

المصدر: "الوطن"