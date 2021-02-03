مصر.. "فتاة التيك توك" تخلع الحجاب في أول ظهور بعد إخلاء سبيلها (فيديو+صورة)

ظهرت حنين حسام الشهيرة بـ"فتاة التيك توك" المصرية دون حجاب لأول مرة بعد خروجها من قسم شرطة الساحل، حيث تم إنهاء كافة إجراءات إخلاء سبيلها تنفيذا لقرار النيابة.

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وتم تداول فيديو لحنين حسام دون حجاب مع صديقها الدكتور فادي بدوي، أكدت من خلاله أنها في الفترة المقبلة ستأخذ فترة من الراحة، موضحة أن حساباتها عبر موقع "تيك توك" أغلقت "بسبب الضغط الكبير، وأنها ستدشن أكونت جديدا ستعلن عنه عند صديقها فادي".

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة أنهت أمس الثلاثاء، إجراءات إخلاء سبيل حنين حسام "فتاة التيك توك" من قسم شرطة الساحل، تنفيذا لقرار النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه، وأوضح محاميها أن أسرتها سددت الكفالة المقررة لإخلاء سبيلها.

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وكان قاضي التجديد بـ محكمة العباسية، قرر الثلاثاء الماضي، إخلاء سبيل حنين حسام، الشهيرة بـ"فتاة التيك توك" على ذمة القضية المتهمة فيها بعدة تهم منها الاتجار بالبشر والتحريض على الفسق وجاء إخلاء السبيل بكفالة 5 آلاف جنيه، إلا أن النيابة استأنفت على القرار وهو الاستئناف الذى نظره قاضي التجديد الجزئي، والذي رفض استئناف النيابة وأيد قرار إخلاء السبيل.

وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمة حنين حسام ومعها مودة الأدهم عدة جرائم تمثلت فى الاتجار بالبشر، وتحريض الفتيات من خلال تطبيق "تيك توك"، على أفعال وممارسات غير أخلاقية بمقابل مادي، والتعامل فى أشخاص طبيعيين هن فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع، للحصول من ورائها على منافع مادية، إضافة إلى الاشتراك مع 3 آخرين، فى استغلال الفتيات في أعمال الدعارة مستغلين حاجة هؤلاء الفتيات للمال والاتجار بالبشر، حسبما أفادت صحيفة "اليوم السابع".

المصدر: اليوم السابع+صدى البلد