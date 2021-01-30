مصر.. "فتاة التيك توك" حنين حسام تنتظر إخلاء سبيلها

قال والد فتاة التيك توك المصرية حنين حسام، اليوم السبت، إنه تم دفع كفالة كانت قد قررتها المحكمة بحق نجلته وقيمتها 5 آلاف جنيه وفي انتظار إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها خلال أيام.

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وتنتظر حنين حسام تنفيذ القرار القضائي الذي يأمر بإخلاء سبيلها، على ذمة اتهامها بالاتجار في البشر.

من جانبه، أشار محمد سمير بركات، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن حنين حسام، للموقع المصري "اليوم السابع"، إلى أنه "صدر بحق وكيلته قرار قضائي بإخلاء سبيلها يوم الأربعاء الماضي، وأعيدت لسجن القناطر، ووفق الإجراءات، ستنتقل حنين من السجن إلى قسم شرطة الساحل، حيث محل إقامتها، وعقب دفع مبلغ الكفالة وهو 5000 جنيه، سيخلى سبيلها من ديوان القسم".

وكانت محكمة العباسية قد قضت الثلاثاء الماضي، بإخلاء سبيل حنين حسام، على ذمة القضية المتهمة فيها بعدة تهم، منها الاتجار بالبشر، والتحريض على الفسق، حيث جاء إخلاء السبيل بكفالة 5 آلاف جنيه، إلا أن النيابة استأنفت على قرار إخلاء السبيل، وهو الاستئناف الذي نظر اليوم قاضي التجديد الجزئي، الذي رفض استئناف النيابة، وأيد قرار إخلاء السبيل.

المصدر: "اليوم السابع"