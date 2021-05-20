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أنباء عن الإيقاع بنصاب في الكويت كان ينتحل صفة شيخ من الأسرة الحاكمة

مجتمع

أنباء عن الإيقاع بنصاب في الكويت كان ينتحل صفة شيخ من الأسرة الحاكمة
AFP
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ذكرت مواقع كويتية أن مباحث منطقة الجابرية قبضت على متهم في عمليات نصب واحتيال على فتيات وانتحال صفة شيخ من الأسرة الحاكمة.

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وأشار المحامي عبد الله مرزوق إلى أن "نصاب سناب شات في قبضة مباحث الجابرية بعد إيهام فتيات بالزواج والاستيلاء على أموالهن في مشاريع وهمية وانتحال صفة شيخ من الأسرة الحاكمة".

وأوضحت مصادر أخرى أن المشتبه به مطلوب في العديد من قضايا النصب والاحتيال، وقد أحيل إلى جهة الاختصاص بعد القبض عليه.

وذكر أن الرجل كان ينصب على الفتيات بعد إيهامهن بأنه ينوي الزواج، ويقدم نفسه على أنه ثري في حاجة إلى أموال نقدية لأن أمواله "الطائلة" مقيدة.

وأفيد بأن المحتال كان يستغل مظهره اللائق وقدرته الكبيرة على الإقناع للإيقاع بضاحايه.

المصدر: مواقع كويتية

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