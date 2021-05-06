الكويت.. توقيف "مدون" يدير حسابات وهمية تبث الشائعات

ضبطت إدارة الجرائم الإلكترونية الكويتية صاحب حساب وهمي يبث الشائعات ويشكك في الإجراءات الحكومية، وكشفت التحقيقات أنه يدير عدة حسابات وهمية ومسجل بحقه عدة قضايا من شخصيات مختلفة.

وقال مصدر أمني لصحيفة "القبس" إن "تحريات رجال الأمن الجنائي أسفرت عن تحديد هوية المتهم وهو شاب من فئة غير محددي الجنسية، وخلال توقيفه عقب استصدار إذن من النيابة العامة، تبين انه يغرد من هاتفه النقال على الحساب الوهمي الشهير، وبالتحقيق معه ومواجهته بالتحريات اعترف بأنه يستخدم برامج متطورة حتى لا ينكشف أمره".

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات لا تزال جارية مع المتهم، والذي يعمل لمصلحة أشخاص آخرين ستكشف عنهم التحقيقات لاحقا، مؤكدا أن مزيدا من التحقيقات سوف تجرى مع المتهم.

المصدر: "القبس"