أمريكية أنجبت 16مولودا تواجه مشكلة في اختيار الأسماء لهم

كشفت سيدة أمريكية أنجبت 16 طفلا أن مشكلتها الوحيدة لم تكمن في آلام المخاض، وإنما في قلة الأسماء التي يجب أن تبدأ بحرف "سي" تكريما لزوجها في تقليد أسري واظبت عليه عائلتها.

وقررت الأمريكية باتي هيرنانديز البالغة 39 عاما والتي تعيش في شارلوت في ولاية نورث كارولاينا، أن تجعل جميع أسماء أطفالها تبدأ بحرف "سي" تكريما لزوجها كارلوس، وهو ما وجدت فيه صعوبة كبيرة أثناء التفكير في اسم جديد لطفلها السادس عشر، وفق ما نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأنجبت الأم طفلها كلايتون، في الخامس من مايو الماضي، وكان يزن 8 أرطال و4 أونصات، وقالت هيرنانديز التي تدير شركة تنظيف خاصة لها: "لم نتمكن من معرفة اسم ثم ظهر كلايتون في رأسي".

وتابعت: "كل الأطفال لديهم أسماء تبدأ بحرف "سي" وأردنا أن نستمر في ذلك.. زوجي يدعى كارلوس.. إنه تكريم له"، ولفتت الأم إلى أن حملها الأخير كان الأصعب، رغم أنها لا تزال منفتحة على إنجاب المزيد من الأطفال.

وأضافت: "أنعم الله علينا بكل هؤلاء الأطفال، وأنا أعلم أن بعض الناس لا يوافقون، وهناك تعليقات سيئة على الإنترنت، لكنها بالنسبة لنا نعمة كبيرة"، مشيرة إلى أنها لم تفكر أبدا أنه سيكون لها عائلة كبيرة.

#Motherhood: Patty Hernandez, 39, has given birth to 16 children and all their names start with ‘C’ in honour of her husband Carloshttps://t.co/sujtompMxu — EveWoman (@EveWomanKenya) May 11, 2021

وأضافت: "فكرت في الأمر، وقلت هذا رائع، لماذا لا؟ إنه حقا ممتع".

وولدت هيرنانديز طفلها الـ16 في الأسبوع الـ40 من الحمل، وهي فترة الحمل الأطول لها حتى الآن، وعلقت ضاحكة: "جميع ولاداتي الأخرى كانت قبل 38 أسبوعا.. هو فقط لا يريد الخروج"، وباتت الأم مشهورة في المستشفى لدى الممرضات، بسبب كثرة ولاداتها، إذ باتوا يشاهدونها سنويا.

وتنفق باتي وزوجها حاليا حوالي 920 دولارا على طعام أطفالهما كل أسبوعين، موضحة أنها لا تتلقى أي دعم حكومي.

ويأمل الزوجان أن يتمكن ابنهما الأكبر كارلوس جونيور البالغ 13 عاما، قريبا من مساعدة العائلة.

ولدى الزوجين اللذين لم يسبق لهما استخدام وسائل منع الحمل، ثلاث مجموعات من التوائم، كارلا وكايتلين، وكالفين وكاثرين، وكاليب وكارولين.

المصدر: صحيفة "ميرور" البريطانية