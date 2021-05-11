"واشنطن بوست" تختار لأول مرة امرأة لرئاسة تحريرها

اختارت صحيفة "واشنطن بوست الأمريكية" سالي بوزبي الصحفية المخضرمة في وكالة "أسوشيتد برس"، لمنصب رئيسة التحرير التنفيذية للصحيفة، لتصبح أول امرأة على رأس هذه الصحيفة.

وقضت بوزبي البالغة 55 عاما كامل مسيرتها المهنية مع وكالة الأنباء الأمريكية "اسيوشيتد بريس"، وشغلت أخيرا منصب رئيسة التحرير التنفيذي فيها.

وتخلف بوزبي التي سبق أن أدارت مكتب الوكالة في واشنطن مارتن بارون الذي تقاعد في فبراير، بعد ثمانية أعوام على رأس الصحيفة.

وستكون بوزبي أول امرأة تشغل أعلى منصب تحريري في "واشنطن بوست" التي تأسست عام 1877.

وقالت بوزبي للصحيفة: "تتمتع "ذي بوست" بإرث صحفي غني وطاقم عمل رائع. من المثير الانضمام إلى هذه المؤسسة في زمن النمو والابتكار".

وقال الناشر فريد رايان، الذي أعلن عن قرار توظيفها، إن الصحيفة "بحثت عن شخص خاض غمار الصحافة الشجاعة التي تمثل السمة المميزة للصحيفة، يمكنه توسيع نطاق وصولنا إلى جمهور الأخبار في الولايات المتحدة وخارجها".

المصدر: أ.ف.ب