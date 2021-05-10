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مصر.. وفاة 4 أفراد من أسرة واحدة جراء كورونا في غضون شهر

مجتمع

مصر.. وفاة 4 أفراد من أسرة واحدة جراء كورونا في غضون شهر
Reuters Mohamed Abd El Ghany
بمستشفى عين شمس الميداني المعدة لاستقبال مرضى "كوفيد -19" في القاهرة
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سجلت محافظة " كفر الشيخ" المصرية، وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة متأثرين جميعا بإصابتهم بفيروس كورونا، وفق ما نقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر طبي مسؤول بمديرية الشؤون الصحية في المحافظة.

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وأشار المصدر إلى أن مستشفيات "حميات دسوق" و"قلين المركزي" و"بلطيم للعزل الطبي" استقبلت الحالات خلال فترة عزلهم، فيما توفت هذه الحالات ما بين قلين المركزي وبلطيم للعزل الطبي.

وفي التفاصيل، كشف "القاهرة 24" نقلا عن المصدر، أن" بداية نزيف هذه الأسرة من الضحايا كان في 7 أبريل الماضي، حيث توفت "ب. م. أ" ثم بعدها توفت والدتها وتدعي "ر. ع. أ" ثم ابنتها "أ. م. أ" في 4 مايو الجاري، لتودع الأسرة ابن الثانية وشقيق الأولى والثالثة من صباح اليوم، ويدعى "أ. م. أ"، ليصبح إجمالي ضحايا فيروس كورونا من هذه الأسرة 4 حالات وفاة، مؤكدة أنه "تم دفن الضحايا طبقا للاشتراطات الصحية المتبعة لحالات الوفاة من مصابي فيروس كورونا المستجد".

هذا وكان أهالي قرية "شباس الشهداء" التابعة لمركز "دسوق"، بحافظة كفر الشيخ، قد شيعوا صباح اليوم، جثمان الضحية الرابعة من هذه الأسرة.
 

المصدر: "القاهرة 24"

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