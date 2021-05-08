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مصر.. العليا للفيروسات تحذر فئات معينة من تلقي لقاح كورونا - فيديو

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مصر.. العليا للفيروسات تحذر فئات معينة من تلقي لقاح كورونا - فيديو
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
لقاح مضاد لفيروس كورونا في مصر - أرشيف
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كشفت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي في مصر وجيدة أنور، عن الحالات التي يفضل لها عدم تلقي اللقاح المضاد لكورونا.

وقالت عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الأفراد المصابون بأمراض خاصة بالجهاز المناعي، ويتناولون أدوية تهبط الجهاز المناعي من الأفضل لهم عدم تلقي لقاح كورونا".

وأضافت: "ليست هناك أي دراسات تؤيد تلقي هذه الفئات للقاح كورونا"، مشيرة إلى أنه "إذا أثبتت الدراسات أن اللقاح آمن أو أن هناك لقاحا أو تطعيما آمنا لهم ففي هذه الحالة من الممكن أن يتلقوا التطعيم".

وتابعت: "في البداية اللقاح لم يكن مصرحا للحوامل والأطفال، ولكن بعد ذلك أجازت الدراسات تلقيهم للقاح".

وسجلت مصر إجمالي إصابات بكورونا بلغ أكثر من 235 ألف حالة، و13779 وفاة.

المصدر: "صدى البلد"

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