مصرع المهندس المعماري الألماني الشهير الذي شيد أجمل مباني شيكاغو وبرلين بحادث دهس (صور)

أعلنت شرطة ولاية إلينوي الأمريكية مصرع هيلموت يان المهندس المعماري الألماني الشهير الذي صمم مجموعة من أكثر المباني إثارة للإعجاب في شيكاغو وبرلين ومدن أخرى.

وقالت الشرطة إن هيلموت يان توفي عن عمر ناهز 81 عاما حيث صدمته سيارتان وهو يقود دراجته بعد ظهر السبت.

وذكرت أن يان كان يركب دراجته الهوائية على طريق أولد لافوكس، مقتربا من تقاطع طرق على شكل حرف "تي" مع طريق بيرلينغتون في حوالي الساعة 3.30 مساء يوم السبت.

وأشارت شرطة كامبتون هيلز في بيان صحفي إلى أن المهندس المعماري الألماني الشهير فشل في التوقف عند الإشارة، لتصدمه السيارتان ويفارق الحياة في مكان الحادث.

Shocking loss in the global architectural world today with the news of Helmut Jahn’s death. Here he is showing me a model of his South Campus chiller building on the University of Chicago campus in 2010. pic.twitter.com/F4UzEQEf6A — Lee Bey (@LEEBEY) May 9, 2021

Architect Helmut Jahn (1940-2021) with the model of the city of Chicago in 1988 and in a window sill in 1999.



Photos by Santi Visalli & Michael L. Abramson pic.twitter.com/c9VgStaufM — Library School Dropout (@chi_geek) May 9, 2021

The marvelous, exquisitely Postmodern James R. Thompson Center, 100 West Randolph Street, built 1985



Rest In Peace Helmut Jahn pic.twitter.com/o2o7pJEwFV — gabriel x. michael (@_GXM) May 9, 2021

المصدر: د ب أ