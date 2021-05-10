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مصرع المهندس المعماري الألماني الشهير الذي شيد أجمل مباني شيكاغو وبرلين بحادث دهس (صور)

مجتمع

مصرع المهندس المعماري الألماني الشهير الذي شيد أجمل مباني شيكاغو وبرلين بحادث دهس (صور)
Reuters
برلين - أرشيف -
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أعلنت شرطة ولاية إلينوي الأمريكية مصرع هيلموت يان المهندس المعماري الألماني الشهير الذي صمم مجموعة من أكثر المباني إثارة للإعجاب في شيكاغو وبرلين ومدن أخرى.

وقالت الشرطة إن هيلموت يان توفي عن عمر ناهز 81 عاما حيث صدمته سيارتان وهو يقود دراجته بعد ظهر السبت.

وذكرت أن يان كان يركب دراجته الهوائية على طريق أولد لافوكس، مقتربا من تقاطع طرق على شكل حرف "تي" مع طريق بيرلينغتون في حوالي الساعة 3.30 مساء يوم السبت.

وأشارت شرطة كامبتون هيلز في بيان صحفي إلى أن المهندس المعماري الألماني الشهير فشل في التوقف عند الإشارة، لتصدمه السيارتان ويفارق الحياة في مكان الحادث.

المصدر: د ب أ

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