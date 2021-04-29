"مطبخ كرموسة".. مشروع يحافظ على نكهة الأمهات ويعيل أسرا فقيرة

سلط برنامج "ناس أونلاين" الضوء على مشروع "مطبخ كرموسة" في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والذي تقوم عليه نساء من ذوات الدخل المحدود.

وقال عبد العزيز الأسطل مسؤول الإعلام في "جمعية البراعم التنموية" التي أنشأت المشروع، في لقائه مع برنامج "ناس أونلاين"، إن المشروع يستهدف السيدات من ذوات الدخل المعدوم تقريبا، اللواتي يحتجن لإعالة أسرهن وأطفالهن، حيث يضم المشروع 10 نساء.

وأضاف الأسطل أن اسم المشروع "كرموسة" مشتق من الحلوى الجزائرية بمعنى "التين"، ومن هنا كانت فكرة الاسم لإطلاقه على المطبخ.

وحول الأطعمة المقدمة في "مطبخ كرموسة"، قال الأسطل إنها متنوعة تضم الكبة، السمبوسك، والمفتول وغيرها من الأصناف.

أما عن عائدات المشروع، فقد قال الأسطل إنها تذهب بأكملها لهن ولأسرهن، مشيرا إلى أن عملهن تطور مع الوقت، على عكس البداية حيث كان محدودا جدا ولم تكن الآلات متوفرة لهن، كالعجّانة والكسّارة، ولكن بعض الجهات ساعدت المشروع على التحسن من خلال توفير بعض الآلات التي خففت الأعباء على النساء.

المصدر: RT