شاهد.. تصرف مفاجئ من الإعلامية المصرية بوسي شلبي على الهواء

فاجأت الإعلامية المصرية بوسي شلبي المتابعين على الهواء، بخلع "الباروكة" التي ترتديها بعد مواجهتها من قبل شخصية "شيخ الحارة".

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وخلال تواجدها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، وجه إليها "شيخ الحارة" السؤال عن حقيقة خضوعها للتجميل، فأكدت أنها لم تخضع لأي تجميل، ليرد عليها شيخ الحارة بأنها تضع الباروكة باستمرار على شعرها وهو ما دفعها إلى نزعها على الهواء أمام المشاهدين.

وقالت شلبي إنها تضع الباروكة كي لا تنهك شعرها بسبب عمليات التسريح المتكررة التي تضطر لها بسبب مشاركتها في الكثير من الفعاليات والمهرجانات الفنية.

من جانبها أعربت المخرجة إيناس الدغيدي، عن إعجابها بشعر بوسي شلبي الحقيقي، وطالبتها بالظهور به بدلا من الباروكة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية