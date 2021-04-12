 
مباشر

فتى تركي يختم القرآن كاملا بقراءة واحدة

مجتمع

فتى تركي يختم القرآن كاملا بقراءة واحدة
aa.com.tr
رئيس جماعة "ميلي غوروش" التركية كمال أرغون والفتى محمد طلحة قورت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q5vg

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن فتى تركيا يبلغ من العمر 12 عاما يقطن مدينة دويسبورغ، تمكن من ختم القرآن الكريم كاملا وبتلاوة واحدة.

وأعلنت إدارة معهد جامع مولانا التابع لجماعة "ميلي غوروش" التركية، حفظ الفتى محمد طلحة قورت القرآن الكريم خلال عامين ونصف العام، فيما نقلت قناة "Camia Tv" بموقع الجماعة على شبكة الإنترنت، وفي بث مباشر ختم قورت للقرآن بتلاوة واحدة.

من جهته، هنأ رئيس الجماعة كمال أرغون الفتى على هذا النجاح، معربا عن شكره لأسرته وجميع أساتذته.

بدوره، عبر الفتى قورت عن سعادته لختمه القرآن الكريم، داعيا الشباب إلى المبادرة لحفظ القرآن.

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا