فتى تركي يختم القرآن كاملا بقراءة واحدة

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن فتى تركيا يبلغ من العمر 12 عاما يقطن مدينة دويسبورغ، تمكن من ختم القرآن الكريم كاملا وبتلاوة واحدة.

وأعلنت إدارة معهد جامع مولانا التابع لجماعة "ميلي غوروش" التركية، حفظ الفتى محمد طلحة قورت القرآن الكريم خلال عامين ونصف العام، فيما نقلت قناة "Camia Tv" بموقع الجماعة على شبكة الإنترنت، وفي بث مباشر ختم قورت للقرآن بتلاوة واحدة.

من جهته، هنأ رئيس الجماعة كمال أرغون الفتى على هذا النجاح، معربا عن شكره لأسرته وجميع أساتذته.

بدوره، عبر الفتى قورت عن سعادته لختمه القرآن الكريم، داعيا الشباب إلى المبادرة لحفظ القرآن.

المصدر: "الأناضول"