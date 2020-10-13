طفلة سعودية تحفظ القرآن في عمر 6 سنوات - فيديو

تمكنت الطفلة المعجزة حنين، من حفظ القرآن الكريم كاملا وهي في عمر 6 سنوات، مشيرة إلى أنها حفظته في إحدى المدارس التابعة لجمعية "مكنون" لتحفيظ القرآن بالعاصمة السعودية الرياض.

وأكدت والدة الطفل، أنها "كانت تحلم بأن تصبح ابنتها حافظة للقرآن الكريم"، وأشارت إلى أنها بدأت تحفظها السور القصيرة في عمر عامين.

وقالت: "الحفظ الفعلي لكتاب الله بدء منذ أن بلغت حنين عامها الثالث".

وأوضحت أنها استغلت فترة الحجر المنزلي ومكوثها في المنزل معها في تحفيظها جزءا بعد آخر من القرآن، وأحيانا كانت لا تستطيع إكمال الجزء فكانت تكتفي بالنصف.

ونوهت إلى أنها "بدأت في تحفيظها من سورة يونس حتى أتمت حفظ القرآن بالكامل".

حكاية ملهمة ✨



تحكيها صغيرتنا حنين ⁰ذات الـ6 سنوات

من #جمعية_مكنون بدأت رحلة حفظ كتاب الله من عمر السنتين ونصف⁰ حتى أتمت حفظه كاملاً 🌱..



⁰نسأل الله لك عمراً مديداً عامراً بصحبة كتاب الله🌾 ..@quraan_qkhttps://t.co/myt00w27gk — تحفيظ الشرقية (@qer_org) October 13, 2020

المصدر: "وكالات"