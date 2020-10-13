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طفلة سعودية تحفظ القرآن في عمر 6 سنوات - فيديو

مجتمع

طفلة سعودية تحفظ القرآن في عمر 6 سنوات - فيديو
الطفلة السعودية المعجزة "حنين"
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تمكنت الطفلة المعجزة حنين، من حفظ القرآن الكريم كاملا وهي في عمر 6 سنوات، مشيرة إلى أنها حفظته في إحدى المدارس التابعة لجمعية "مكنون" لتحفيظ القرآن بالعاصمة السعودية الرياض.

وأكدت والدة الطفل، أنها "كانت تحلم بأن تصبح ابنتها حافظة للقرآن الكريم"، وأشارت إلى أنها بدأت تحفظها السور القصيرة في عمر عامين.

وقالت: "الحفظ الفعلي لكتاب الله بدء منذ أن بلغت حنين عامها الثالث".

وأوضحت أنها استغلت فترة الحجر المنزلي ومكوثها في المنزل معها في تحفيظها جزءا بعد آخر من القرآن، وأحيانا كانت لا تستطيع إكمال الجزء فكانت تكتفي بالنصف.

ونوهت إلى أنها "بدأت في تحفيظها من سورة يونس حتى أتمت حفظ القرآن بالكامل".

المصدر: "وكالات"

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