مصر.. الكشف عن سبب ظهور مجسد "أحمس" بلحية مثيرة للجدل في مسلسل "الملك"

أثار ظهور الفنان عمرو يوسف بلحية في البرومو الدعائي الأول لمسلسل "الملك"، حالة من الجدل، حيث أن ملوك الفراعنة كانوا دون لحى.

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وأوضح أمير عبد العاطي مهندس ديكور المسلسل، سبب ظهور عمرو يوسف باللحية، قائلا: "أحمس خلال الأحداث هو شخص عادي من العوام، وكان هناك من العوام من يربي لحيته بشكل طبيعي".

وأضاف عبد العاطي لصحيفة "الوطن": "نحن نقدم في المقام الأول عملا دراميا له طابع تاريخي، وليس توثيق تاريخي وهو أمر طبيعي في العالم، على سبيل المثال شخصية أخيل التي قدمها براد بت في فيلم حرب طروادة، كان بطلها الحقيقي كهل في الستين من عمره، أو بطل بومبي كان في الحقيقة داكن البشرة، بخلاف الشكل الذي ظهر به ضمن الأحداث".

وقال مهندس ديكور المسلسل إن العمل يعتبر من أضخم الأعمال إنتاجية في الدراما المصرية والعربية.

وهو ما أكدت عليه المراجعة التاريخية في المسلسل، حيث أوضح أحد القائمين عليها: "من العادي أن يظهر أحمس بلحية، لأن حتى الحلقة قبل الأخيرة فهو مجرد شخص عادى من العوام وليس ملكا".

وتابع قائلا: "حلاقه اللحية من سمات الملوك والكَهن فى الحضارة المصرية القديمة، ولكن المواطن العادي كان له حرية الاختيار في الاحتفاظ بها أو حلاقتها، وهناك مجموعة من صور وضحت أن المصري القديم كان يترك لحيته تنمو، كما يظهر تمثال الأمير رع حتب بشارب ولحية خفيفة".

المصدر: الوطن