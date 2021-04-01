مصر.. تداول صورة لسيارة الإعلامي عمرو أديب المهشمة بعد بيعها بمبلغ ضخم في مزاد

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورة لسيارة الإعلامي المصري الشهير، عمرو أديب، قالوا إنها بيعت بمبلغ ضخم في مزاد علني.

بعد بيعها في المزاد أمس.. ننشر سعر سيارة عمرو أديب “صور”

عقدت أمس الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021، جلسة المزاد العلني، بمقر النادى النهرى بشارع البحر الأعظم، وخلال المزاد تم بيع سيارة الإعلامي عمرو أديب الـ”رانج روفر فوج”.

السيارة اللى اشتراها ب 3 مليون جنية - بيعت ب 600 الف pic.twitter.com/o3C1FVVgyG — SALAMA -1 ) سلامة (@FattahFattah62) March 31, 2021

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ونشر موقع "أوتوموتيف جي تي" المتخصص في أخبار السيارات، مقطعا مصورا قال إنه مزاد لعملية بيع سيارة عمرو أديب.

وبدت السيارة في حالة شبه متهالكة، بعد تدمير الجزء الأمامي لها إثر اصطدام إحدى السيارات بها، التي كانت تحمل اسطوانات غاز من الخلف.

​وأشار الموقع إلى أن السيارات المعروضة في المزاد تعود إلى إحدى شركات التأمين بعد تعرضها لحوادث، ولفت إلى أن سيارة عمرو أديب السابقة هي الأغلى والأبرز بين هذه السيارات المعروضة للبيع.

وأكد أن عملية البيع تمت بمبلغ 600 ألف جنيه مصري (حوالي 38182 دولارا أمريكيا).

وكان الإعلامي المصري عمرو أديب تعرض لحادث سير في طريق دهشور بضاحية الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 17 فبراير الماضي، إذ اصطدمت مُقدمة سيارته بسيارة نقل مُحملة باسطوانات غاز.

المصدر: أخبار اليوم