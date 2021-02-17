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بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير خطير

مجتمع

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير خطير
facebook -Elhekayashow
الإعلامي المصري عمرو أديب
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انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد آثار تحطم سيارة الإعلامي المصري، عمرو أديب، ويظهر موقع الواقعة وسيارة النقل التي تسببت في الحادث، صباح اليوم الأربعاء.

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وأشارت التحريات الأولية إلى تفاصيل الحادث المروري الذي تعرض له الإعلامي عمرو أديب، كاشفة أنه كان بمفرده أثناء وقوع الحادث بمنطقة الشيخ زايد المصرية، وفقا لموقع "صدى البلد" المصري.

ووفقا للتحريات، أفاد "صدى البلاد" بأن "سيارة عمرو أديب اصطدمت بسيارة نقل أثناء سيره على وصلة دهشور، بنطاق قسم شرطة الشيخ زايد أول"، في حين أن مصدر أمني كان قد أوضح أن حالة أديب مستقرة، بعد تعرضه لهذا الحادث، وأنه تم نقل الإعلامي لمستشفى دار الفؤاد، حيث جرى عمل الفحوصات الطبية، والإشاعات اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن الإعلامي عمرو أديب تعرض لحادث سير بمدينة "6 أكتوبر" بالجيزة، إذ أظهر مقطع الفيديو تهشم واجهة سيارة الإعلامي بالكامل.

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير خطير
بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير خطير

من جانبه، نشر الإعلامي المصري، وائل الإبراشي، على صفحته في "فيسبوك"، مقطع الفيديو، الذي يظهر سيارة عمرو أديب بعد تعرضه لحادث سير.

المصدر: "صدى البلد"

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