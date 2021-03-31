الجزائر.. القبض على لص اعتدى على قاصرات

ألقت قوات الشرطة القضائية الجزائرية المتنقلة بقصر البخاري القبض على شخص عمره 26 عاما، كان يترصد الفتيات القاصرات ويعتدي عليهن بسرقة حليهن وأقراطهن.

وتعود وقائع القضية إلى نهاية الأسبوع الماضي، عقب شكاوي تقدم بها مواطنون لمصالح أمن دائرة قصر البخاري، ذكروا فيها "تعرض بناتهن القاصرات إلى عمليات سرقة من طرف مجهول، طالت حليهن الذهبية والمتمثلة في أقراط الأذن".

وعقب تقنين المعلومات تمكن رجال الأمن من الإطاحة بالفاعل، عن طريق إقحام عناصر من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بقصر البخاري بالزي المدني.

وأثناء التحقيق معه، أعترف بارتكابه عمليات اعتداء طالت 10 ضحايا قصر، كما أسفر التحقيق إلى التعرف على شريكه في الجرم صاحب محل مجوهرات، كان يقوم بإذابتها وإعادة بيعها بأشكال مختلفة.

وأصدرت المحكمة قرارها في حق المتهم الرئيسي بالسجن 5 سنوات نافذة، وغرامة مالية بـ100 ألف دينار جزائري (747 دولار أمريكي)، وعلى شريكه، المتهم الثاني بالحبس سنة وغرامة مالية بـ50 ألف دينار جزائري (تقريبا 374 دولار أمريكي)، عن قضية السرقة باستغلال ضعف الضحية الناتج عن سنها، مع إخفاء أشياء مسروقة.

المصدر: "النهار الجزائرية"