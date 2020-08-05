الجزائر.. الأمن يتحرّى عن شابين هددا كهلا بسلاح أبيض وسلبوه

أصدرت خلية الإعلام بأمن ولاية قسنطينة بالجزائر بيانا أكدت فيه تعاملها مع فيديو ظهر فيه شابان يهددان كهلا بالسلاح الأبيض قبل سلبه.

وجاء في بيان للخلية أن "قوات الأمن باشرت تحرياتها وتحقيقاتها التي مكنتها من تحديد مكان تصوير الفيديو بحي ضريح ماسينيسا بالخروب بولاية قسنطينة، كما تم تحديد هوية الأشخاص المتورطين في هذه القضية، وهم محل بحث من أجل توقيفهم".

وتمكن الأمن الأسبوع الماضي من توقيف فتاة قاصر (17 عاما)، ظهرت في فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهي تقوم بالاعتداء بالسلاح الأبيض على شاب (27 عاما)، وسببت له جروحا بالغة بشارع عواطي مصطفى المسمى طريق سطيف، بوسط مدينة قسنطينة.

ووجهت للفتاة تهمة "الضرب والجرح العمد بسلاح أبيض محظور"، حيث مثلت أمام محكمة الزيادية بقسنطينة للنظر في قضيتها.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي السلطات الأمنية بضرورة تسليط أقصى العقوبات على المنحرفين الذين يهددون بسلوكياتهم الشاذة الروابط والعلاقات الاجتماعية، بعد ما أصبحوا مصدر خوف وهلع للمواطنين.

المصدر: "بوابة الشروق"