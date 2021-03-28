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رجل إطفاء صيني يحتفل بخطوبته على طريقته الخاصة ونداء الواجب يعطل المناسبة

مجتمع

رجل إطفاء صيني يحتفل بخطوبته على طريقته الخاصة ونداء الواجب يعطل المناسبة
Reuters
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أظهر مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رجل إطفاء صينيا أقام حفل خطوبته على طريقته الخاصة.

وذكرت الشبكة الصينية أن رجل الإطفاء الذي يدعى سون تشي قام بالتخطيط بعناية لحفل إعلان الخطوبة بمساعدة زملائه في الفريق، لكن السكان اتصلوا بالشرطة في بداية الحفل بشكل غير متوقع للإبلاغ عن نشوب حريق.

وأضافت أنه بمجرد أن رن جرس الإنذار، وضع رجل الإطفاء الخاتم على الفور في يد حبيبته وذهب بسرعة إلى مكان الحريق لأداء مهامه.

وأوضحت أنه بعدما أكمل مهمته عاد إلى حبيبته التي كانت تنتظره، ليقول لها: "هل تتزوجينني؟".

المصدر: شبكة تلفزيون الصين الدولية

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